Канчельскис: «Каждый год у «Спартака» одна и та же катавасия»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о «Спартаке». По словам экс-игрока «Манчестер Юнайтед», «красно-белые» каждый сезон начинают с большими надеждами, но не добиваются успеха.

«Когда «Спартак» выигрывает, все кричат: «Чемпион! И тренер у нас в порядке», но как только начинаются проблемы, тренера отстраняют. Каждый год у «Спартака» одна и та же катавасия: перед началом сезона они говорят, что в этот раз точно станут чемпионами», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Напомним, что в субботу «Спартак» проиграл в гостях у «Локомотива» со счётом 1:3. На текущий момент команда Деяна Станковича располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» будет принимать «Ростов». Игра пройдёт в субботу, 5 октября.