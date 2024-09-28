Станкович: «Галактионов выиграл тренерскую дуэль»

Рулевой «Спартака» Деян Станкович поделился комментарием о своих аплодисментах в адрес наставника «Локомотива» Михаила Галактионова.

Сразу после финального свистка в матче десятого тура РПЛ «Локомотив» - «Спартак» (3:1) Станкович поаплодировал Галактионову, а после пожал руку тренеру соперника.

— Он выиграл тренерскую дуэль, я сделал это искренне. Галактионов прекрасно использует качества своих игроков, их сильные стороны, — приводит слова Станковича «Чемпионат».

При этом серб отметил, что у «Спартака» тоже были свои моменты для взятия ворот, и если бы в первом тайме забил Николсон, то на перерыв команды ушли бы при равном счете.