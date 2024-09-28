Станкович: «Я согласен, что вы можете нас критиковать»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении от «Локомотива».

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников».

«Я согласен, что вы можете нас критиковать — это логично при поражениях. Мы принимаем то, что есть», — цитирует Станковича «Чемпионат».

Специалист заявил, что «Спартак» проиграл в плане физики и борьбы. Кроме того, было слишком мало ударов по воротам, подытожил Станкович.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Станковича 16 набранных очков после десяти туров.