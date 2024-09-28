Губерниев: «Спартак» больше пытается заработать пенальти, чем что-то придумать»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями о дерби «Локомотива» и «Спартака». Как известно, «железнодорожники» обыграли «красно-белых» на своём поле со счётом 3:1.

По словам Губерниева, «Локомотив» оставляет о себе приятное впечатление. Что касается «Спартака», то комментатор допускает, что по ходу сезона команда сможет прибавить.

«Спартак» почему-то легко создаёт моменты только в Кубке. Если бы было два Барко – могли бы сыграть вничью. А в целом по «Спартаку» - больше попыток заработать пенальти, чем попыток что-то придумать. Но это только один матч. Не удивлюсь, если Спартак ещё прибавит, до тройки призёров», - написал Губерниев в телеграм-канале.

На следующей неделе «Спартак» проведёт два матча – против «Динамо» в Кубке России и против «Ростова» в Премьер-лиге.