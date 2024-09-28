«Спартак» впервые за два года проиграл в дерби в рамках РПЛ

Сегодня, 28 сентября, «Спартак» уступил на выезде «Локомотиву» в десятом туре Российской премьер-лиги.

Встреча между московскими командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников».

Данное поражение стало первым для «Спартака» в дерби за последние два года в рамках Российской премьер-лиги. До этого момента «красно-белые» шли на серии из 14 матчей без поражений в играх с московскими командами.

На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в чемпионате России, набрав 16 очков в десяти встречах.

Следующим соперником подопечных Деяна Станковича станет московское «Динамо». Кубковая игра пройдет 2 октября.