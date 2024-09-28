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Дзюба сыграет против бывшей команды: Составы «Ростова» и «Акрона»

28 Сентября 2024 • 18:49 Комментировать
Ростов
...
Акрон
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Через 0 ч. 57 мин.

В субботу вечером в рамках десятого тура Российской премьер-лиги «Ростов» будет принимать «Акрон».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин включил в стартовый состав таких футболистов: Одоевский, Осипенко, Лангович, Игнатов, Сако, Сутормин, Глебов, Щетинин, Саравия, Голенков, Роналдо.

Рулевой «Акрона» Заур Тедеев, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут такой состав: Васютин, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба, Беншимол.

Отметим, что Артём Дзюба выйдет на поле с первых минут и сыграет против бывшей команды.

Матч между «Ростовом» и «Акроном» начнётся в 20:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Артём Дзюба Акрон ещё теги

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