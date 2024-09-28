«Локомотив» прервал серию без побед над «Спартаком»

В субботу в рамках десятого тура Российской премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Спартак». Команда Михаила Галактионова победила в дерби со счётом 3:1 и вырвалась на вершину турнирной таблицы, хотя «Краснодар» и «Зенит» свой очный матч проведут чуть-чуть позже.

Стоит отметить, что «Локомотив» прервал серию без побед в очных матчах против «Спартака». В предыдущих шести играх против «красно-белых» во всех турнирах «железнодорожники» один раз сыграли вничью и пять раз проиграли.

Следующий матч «Локомотив» проведёт во вторник, 1 октября, - против «Оренбурга» на своём поле в Кубке России.