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Худшие игроки московского дерби: из-за них «Спартак» попал под «Локомотив»

28 Сентября 2024 • 18:40 Комментировать (1)
Локомотив Москва
3:1
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Деяна Станковича

Абсолютно весь «Спартак» может записать в пассив себе это дерби. Хоть какое-то движение давал (и пенальти забил) Барко, но и этого явно было мало. Остальные выглядели инертно, безыдейно. Правда, были те, кто даже на фоне этой безнадёги выделялся со знаком минус.

Давайте же разберёмся, кто очень плохо сыграл против «Локомотива». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Локомотив Москва3:1Спартак Москва
(1:0) Самошников Илья7'  
  16'Барко Эсекьель (1:1)
(2:1) Самошников Илья36'  
(3:1) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич58'  
Лантратов ИльяНенахов Максим 88' (Севикян Эдгар ( 88') Ньямси ЖерзиноМонтес СесарСильянов АлександрСамошников Илья  70'Карпукас АртёмБаринов ДмитрийПиняев СергейВоробьёв Дмитрий Дмитриевич 59' (Сулейманов Тимур ( 59') Батраков Алексей 81' (Сарвели Владислав ( 81')
Запасные: Тимофеев АртёмПогостнов ЕгорСалтыков НикитаРадиковский ДмитрийМитрюшкин АнтонТикнизян НаирВеселов Даниил
Максименко АлександрДенисов Даниил 64' (Маркиньос VI ( 64') Абена Миенти 46' (Умяров Наиль ( 46') Бабич Срджан  45'Рябчук Олег  61'Бонгонда Тео 64' (Виллиан Жозе ( 64') Зобнин Роман 76' (Мартинс Кристофер ( 76'  86') Литвинов РусланБарко Эсекьель  71'Николсон Шамар 64' (Хлусевич Даниил ( 64'  90') Угальде Манфред  47'
Запасные: Зорин ДаниилПруцев ДанилМангаш РикардуСелихов АлександрЗиньковский АнтонДуарте АлексисИгнатов Михаил
28 сентября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 4,0. Вину за провал Угальде на себя должен взять Станкович. Манфред получил в своё распоряжение левый фланг, на котором он вообще не умеет играть. Непонятно куда бежать, куда открываться, везде Угальде давили соперники.

Проиграл борьбу восемь раз из 11, получил жёлтую карточку, острых передач не делал, открываний – тоже. Однажды выскочил на ударную позицию после рикошета, но загубил хороший момент.

МИЕНТИ АБЕНА – 3,0. Станкович убрал защитника ещё в перерыве, совсем грузный Абена не попал в эту скоростную игру. Пиняев за спину Миенти отдал передачу на первый гол, просто бегал рядом с мячом Абена в моменте со вторым мячом.

И если вверху ещё был полезен, то в резкости и футбольном интеллекте явно проигрывал. А «Локо», понимая ситуацию, проходил Абену исключительно низом.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 3,0. Ещё большую «роль» в голах «Локомотива» сыграл Денисов. Именно его убрал Пиняев перед первой голевой передачей, именно из-под Даниила Баринов простреливал на вторую голевую атаку.

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Проиграны шесть единоборств из восьми, с Пиняевым Денисов не справился от слова совсем. А когда Даниил попытался оправдаться в атаке, совершил только две неудачные попытки дриблинга.

Худший игрок матча
Даниил Денисов Миенти Абена Манфред Угальде Олег Рябчук Другой, напишу в комментариях
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Комментарии (1) Все комментарии
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genrih121
28 Сентября 2024 в 18:48
Назвать Угальде худшим игроком , может только кретин, ничего не понимающий в футболе..
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