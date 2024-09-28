Худшие игроки московского дерби: из-за них «Спартак» попал под «Локомотив»

Оценки футболистам Деяна Станковича

Абсолютно весь «Спартак» может записать в пассив себе это дерби. Хоть какое-то движение давал (и пенальти забил) Барко, но и этого явно было мало. Остальные выглядели инертно, безыдейно. Правда, были те, кто даже на фоне этой безнадёги выделялся со знаком минус.

Давайте же разберёмся, кто очень плохо сыграл против «Локомотива». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 4,0. Вину за провал Угальде на себя должен взять Станкович. Манфред получил в своё распоряжение левый фланг, на котором он вообще не умеет играть. Непонятно куда бежать, куда открываться, везде Угальде давили соперники.

Проиграл борьбу восемь раз из 11, получил жёлтую карточку, острых передач не делал, открываний – тоже. Однажды выскочил на ударную позицию после рикошета, но загубил хороший момент.

МИЕНТИ АБЕНА – 3,0. Станкович убрал защитника ещё в перерыве, совсем грузный Абена не попал в эту скоростную игру. Пиняев за спину Миенти отдал передачу на первый гол, просто бегал рядом с мячом Абена в моменте со вторым мячом.

И если вверху ещё был полезен, то в резкости и футбольном интеллекте явно проигрывал. А «Локо», понимая ситуацию, проходил Абену исключительно низом.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 3,0. Ещё большую «роль» в голах «Локомотива» сыграл Денисов. Именно его убрал Пиняев перед первой голевой передачей, именно из-под Даниила Баринов простреливал на вторую голевую атаку.

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Проиграны шесть единоборств из восьми, с Пиняевым Денисов не справился от слова совсем. А когда Даниил попытался оправдаться в атаке, совершил только две неудачные попытки дриблинга.