Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби

«Спартак» и «Локомотив» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 28 сентября на стадионе «РЖД Арена».

Друг за другом идут две самые горячие афиши десятого тура. Начинали с московского дерби: «Локомотив» против «Спартака». Следом в Краснодаре сразятся «быки» и «Зенит». Ну а пока наше внимание забрала самая весёлая команда РПЛ (у «Локо» 22 забитых мяча и 13 пропущенных) и вечно готовый удивить «Спартак» Деяна Станковича.

Начали московское дерби без раскачки – обмен голами к 16-й минуте. Причём забивали в неочевидных атаках. Сначала Пиняев прибежал слева и заметил рывок Самошникова. Илья забежал к лицевой линии и с острого угла пробил в ближний. Проспали это действие и Абена, и Максименко – 0:1.

В ответ Тео Бонгонда решил пробежаться вдоль линии штрафной площади, замахнулся на удар и был зацеплен Карпукасом. Арбитр указал на «точку», а пенальти реализовал Эсекьель Барко, разбросавший Лантратова и мяч по разным углам – 1:1. После быстрого обмена голами игра затихла. «Локомотив» сел в оборону, «Спартак» атаковал медленно, ничего не создавал.

Сильно взбодрил игру Баринов, оказавшийся слева. Дмитрий прострелил на Карпукаса, Артём продлил вдоль штрафной площади, а набежавший Илья Самошников пушечным ударом отправил мяч под перекладину – 2:1. Первый в карьере Самошникова дубль. Этот гол разбудил и «Спартак»: в ответной атаке Карпукас своим подкатом сделал передачу на Николсону, Шамар вывалился на рандеву с Лантратовым, но не смог его прошить ударом с близкой дистанции.

Продолжил «Локомотив» играть «вторым» номером, «Спартак» продолжил атаковать позиционно. Но острота возникала только в контратаках. Матч вновь поскучнел, и вновь заиграл новыми красками после выпада «Локо». На исходе часа игры Батраков со своей половины поля забросил в свободную зону. Воробьёв прибежал слева, качнул Бабича и рикошетом от ноги Срджана отправил мяч за шиворот Максименко – 3:1.

И снова тишина, «Спартак» так и не нашёл чем ответить. Много владели мячом, что-то толкались у чужой штрафной площади, но ничего не создали. А могли ещё и пропустить – Максименко потащил «мёртвый» мяч после классного подключения Монтеса на угловой.

«Локомотив» выигрывает дерби и выбирается пока на первую строчку в РПЛ, впереди матч «Зенита» и «Краснодара».