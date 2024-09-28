Глушенков – в основе: «Краснодар» и «Зенит» объявили составы на битву в РПЛ

В главном матче десятого тура Российской премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Зенит», которые на момент начала игрового дня занимали соответственно второе и первое места.

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев включил в стартовый состав таких игроков: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Наставник «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут следующих футболистов: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Гонду.

Матч «Краснодар» - «Зенит» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.