Тренер «Спартака» получил красную карточку в дерби с «Локомотивом»

В субботу вечером в Российской премьер-лиге проходит московское дерби – «Локомотив» против «Спартака». Противостояние получается довольно эмоциональным, и не обошлось без удаления. Правда, случилось оно не на футбольном поле, а около – красную карточку получил Ненад Сакич. Этот специалист является ассистентом главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Сакич был удалён за выражение несогласия с решением главного арбитра. Красная карточка была показана при счёте 3:1 в пользу «Локомотива».

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Спартаком» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.