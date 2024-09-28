У «Ахмата» 0 побед после трети сезона РПЛ

В десятом туре Российской премьер-лиги «Ахмат» проиграл в гостях у ЦСКА со счётом 0:3. Грозненцы остаются единственной командой, которая в этом чемпионате ещё не знала радости побед.

В десяти прошедших турах – а это, на минуточку, треть турнирной дистанции – «Ахмат» шесть раз сыграл вничью и четыре раза проиграл. На текущий момент именно грозненцы с шестью очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре Российской премьер-лиги «Ахмат» сыграет против «Рубина» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.