Файзуллаев: «После третьего гола все равно чуть расслабились»

Лучший футболист встречи ЦСКА - «Ахмат» Аббосбек Файзуллаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Ваш головной убор - подарок от болельщиков?

- Этот головной убор традиционный в Узбекистане. Мне сейчас его подарили болельщики, я очень рад.

- Третий гол ЦСКА - все-таки там было касание, или Дарко Тодорович забил в свои ?

- Там не было моего касания, он сам себе забил. Но главное, что гол бил, и он принес команде три очка.

- Про первый гол расскажите, как решились на этот неожиданный удар?

- Сперва замахнулся и потом увидел, что у нас с защитником очень малое расстояние, между ног хотел пробить, и рад, что получилось. Мой первый гол в сезоне, я очень ждал этого.

- В целом по игре какие эмоции и ощущения? Со стороны казалось, что в случае чего могли добавлять и даже не в полную силу приходилось играть.

- После третьего гола все равно чуть расслабились. Но хорошо, что футбол нас не наказал, и они не смогли забить, а мы отыграли на ноль. Самое главное - три очка и победа.