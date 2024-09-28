Ташуев: «Пропустили, и команда вдруг ни с того, ни с сего сразу стала играть испуганно»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Было ощущение, что в первые 10-15 минут матча прессинг «Ахмата» работал. А потом это все пропало. С чем это связано?

- Первично так получилось, что пропало после гола, когда мы пропустили. Первое, что мы пропустили, и команда вдруг ни с того, ни с сего сразу стала играть испуганно. Меня это удивило, потому что я пока до сих пор знакомлюсь с футболистами, очень много ребят после травм, состояние у всех разное. Для меня этот момент… Психологически не до конца понимаю, хотя матч был очень серьезный. Мы были настроены на победу. Однозначно. Говорили слова и все, что угодно, что нужно было выходить и биться. Думаю, что все-таки состояние футболистов не самое оптимальное для этой игры на большом отрезке.

- Насчет травм, много проблем с этим уже есть. И сегодня добавляется еще одна. Что-то уже понятно, какое состояние травмированного игрока?

- Пока еще не известно. Посмотрим, там еще обследование будет. Мне сейчас было не до этого, я с командой разговаривал на таких тонах. Сочетание повышенного тона с пониманием того, кто и куда попал. Это мы будем разбираться с ментальностью в первую очередь, с характером и другим. Можно проигрывать, но когда команда безвольно пропускает гол и вдруг останавливается… Нет лидера, который может зажечь и повести за собой. Это неправильно. Очень много моментов, которые надо исправлять и много работать. К сожалению, сейчас график пошел такой, что для меня, как для тренера, мио сильные качества - это тренированность, а тренировок фактически нет. Только восстанавливаются и играют. Пока сложно разобраться до конца в структуре игры, с футболистами в том числе. Но это опять же не самое главное. Главное - дух, есть или нет. Пока этого не чувствую. Надеюсь, что мы это сделаем.

- Какие-то итоги вашего разговора с командой в раздевалке могут видеться только на дистанции. Но первичной реакции команды вы рады, что вы видели после вашей речи в раздевалке?

- Сейчас? У всех опущены головы, все прекрасно понимают. Люди взрослые и поигравшие, они обладают мастерством. Анализ их действий достаточно большой и глубокий. А так, конечно, у всех настроение подавленное. Моя задача - заставить на себя злиться, заставить себя уважать, в первую очередь, поднять уровень настроения, поставить цель. Спортсмен всегда должен ставить цель в жизни - локальную, сегодняшнюю, завтрашнюю. Мы должны ставить цель и поступательно, трудно, тяжело, но надо идти.