«Локомотив» снова ведёт в матче со «Спартаком» после гола Самошникова

Матч 10-го тура Премьер-лиги «Локомотив» - «Спартак» получается результативным ещё в первом тайме. В его конце хозяева снова повели в счете. Поперечными пасами с левой стороны и до правого полуфланга разрезали оборону соперника «железнодорожники». По цепочке мяч дошёл от Дмитрия Баринова через Артёма Карпукаса до неприкрытого Ильи Самошникова, отправившего мяч под перекладину.

2:1 на табло, «Локомотив» становится единоличным лидером лиги, соперник - шестой. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.