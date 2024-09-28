Игорь Федотов объяснил пенальти в дерби «Локомотив» - «Спартак»

В субботу «Локомотив» и «Спартак» проводят дерби в рамках десятого тура Премьер-лиги. Команды обменялись быстрыми голами – за «красно-белых» с пенальти отличился Эсекьель Барко. Известный в прошлом арбитр Игорь Федотов оценил решение арбитра о назначении одиннадцатиметрового удара.

«Игрок «Локомотива» выставил ногу вправо, Бонгонда хотел пробить – и ему попали по ноге. Это фол по неосторожности, но с одного повтора – с центральной камеры, видно, что касание было», - цитирует Федотова «Чемпионат».

Федотов отметил, что Безбородов дал свисток с паузой, потому что сохранялась вероятность гола. Также экс-арбитр предложил задавать вопросы тем, что занимается съёмкой матчей.

Следить за матчем «Локомотив» - «Спартак» можно в текстовой трансляции.