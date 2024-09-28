Николич: «Очень жаль, потому что Жемалетдинов суперприбавил»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Всем ли сегодня довольны, или были какие-то моменты, которые хотелось бы в игре команды изменить?

- Конечно, не доволен всем. Было три гола и еще куча моментов, подходов. Последними 20 минутами недоволен. Команда, видимо, расслабилась и начала терять очень много мячей. Но 3:0 - очень хороший результат для нас. Разница голов хорошая в этом году. Кажется, разница в голах и очках нам не на пользу. Поэтому мне кажется, в этом качестве мы на втором месте во всей турнирной таблице. Сейчас все равно считаются очки. Три важных очка у нас. Снова игра через два дня на третий, на выезде с «Пари НН», надо там серьезно подготовить команду и брать обязательно три очка, чтобы интригу в нашей группе математически закрыть. Потом надо готовиться к «Динамо» перед перерывом. Мне кажется, команда прогрессирует и играет в хороший футбол с каждым туром и каждой игрой. Конечно, есть еще над чем работать. Это всегда есть.

- Жемалетдинов очень рано покинул поле. Уже понятен характер его повреждения?

- Задняя. Пятками не надо играть, особенно в начале игры, когда не совсем в тонусе. Очень жаль, потому что он суперприбавил, в последних 3-4 играх стал одним из лидеров команды. Задняя - это неделя-две, сто процентов. Если будет больше, наверное, нет. Но давайте посмотрим после МРТ.

- Леон Мусаев вышел на позицию инсайда. На ваш взгляд, он одинаково эффективно играет в центре нападения и на месте инсайда, или все-таки здесь ему качеств не хватает?

- Внутренними ресурсами мы пользуемся. Все, что у нас есть, всех футболистов выпускаем на разные позиции. В этом смысле самое главное, что он играл сегодня и на фланга, и в центре. Иван Обляков в опорной зоне, а потом на фланге как вингер. Пользуемся нашими ресурсами.

- Сауль Гуарирапа имел момент неплохой в конце первого тайма. Сам пробил, но сильно выше. Мне в перерыве он сказал, что, возможно, где-то нервничает и волнуется, потому что хочет поскорее забить. Вы чувствуете это, как можно эту проблему решить?

- Мы обсуждали это в перерыве. Совсем неправильно. Там был перед этим момент у Мусаева, когда мог спокойно отдать Круговому, который убегал бы один на один с вратарем. А потом минутой позже так же Сауль не отдал Мусаеву, который пошел один на один с вратарем. Мне это очень не нравится. Но мы это уже разобрали в перерыве. В этом смысле статистика не важна. Надо, чтобы команда забивала, а потом статистика будет у каждого.