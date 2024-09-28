Самошников и Барко обменялись голами в дебюте дерби «Локомотив» - «Спартак»

Один из главных матчей 10-го тура Премьер-лиги «Локомотив» - «Спартак» начался с обмена голевыми атаками.

На седьмой минуте Сергей Пиняев спокойно сместился в район ближнего угла штрафной, Даниил Денисов ничего с ним не сделал. Далее Пиняев отдал пас в область ближнего угла вратарской, Миенти Абена выглядел статистом, а Срджан Бабич не сумел в отчаянном подкате заблокировать последовавший разящий удар Ильи Самошникова - 1:0. Вскоре мяч побывал в других воротах после пенальти от «красно-белых» - в область левого угла загнал мяч с одиннадцатиметрового Эсекьель Барко - в другую сторону кинулся голкипер Илья Лантратов.

1:1, «Локомотив» идет на чистом втором месте с отставанием в очко от «Краснодара», «Спартак» делит четвертую строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.