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Корнеев считает, что инвестор «Химок» Садыгов доверился не тем людям

28 Сентября 2024 • 16:50 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
Через 23 ч. 0 мин.

Футбольный функционер Игорь Корнеев высказался о работе «Химок» на трансферном рынке.

Специалист заявил, что не может понять логику комплектования команды, ведь клуб набрал большое количество футболистов среднего уровня.

— Кроме Веры, Джикии и Заболотного, трудно выделить кого-то еще. Тренер Артига тоже вызывает большие сомнения. Туфан Садыгов доверился не тем людям, — приводит слова Корнеева Metaratings.

Стоит сказать, что минувшим летом «Химки» подписали 19 новых футболистов, часть из которых уже была отстранена от тренировок с основой.

На данный момент «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету семь зачетных баллов.

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Химки Игорь Корнеев Туфан Садыгов ещё теги

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