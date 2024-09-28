Корнеев считает, что инвестор «Химок» Садыгов доверился не тем людям

Футбольный функционер Игорь Корнеев высказался о работе «Химок» на трансферном рынке.

Специалист заявил, что не может понять логику комплектования команды, ведь клуб набрал большое количество футболистов среднего уровня.

— Кроме Веры, Джикии и Заболотного, трудно выделить кого-то еще. Тренер Артига тоже вызывает большие сомнения. Туфан Садыгов доверился не тем людям, — приводит слова Корнеева Metaratings.

Стоит сказать, что минувшим летом «Химки» подписали 19 новых футболистов, часть из которых уже была отстранена от тренировок с основой.

На данный момент «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету семь зачетных баллов.