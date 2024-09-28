Пономарёв: «Пьянич - использованный материал»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев удивлён последними новостями о Миралеме Пьяниче. Тот стал игроком ЦСКА, однако пропустил матч с «Ахматом». Пономарёв считает, что Пьянич и в дальнейшем не будет рваться на поле, ветеран опасается, что переход боснийского игрока в московский клуб принесет поклонникам «армейцев» одни разочарования.

- Ему уже 34 года. Материал использованный. Он уже поиграл в Европе и ОАЭ, но Эмираты — это парк культуры. Да, у Пьянича есть хороший опыт выступления в Европе, но насколько его хватит в ЦСКА… Я сомневаюсь, может годик еще поиграет, - цитирует слова Пономарёва Betonmobile.ru.

В десятом туре российского чемпионата ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат».