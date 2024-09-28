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Генич оценил чёрную форму «Спартака»

28 Сентября 2024 • 16:39 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Спартак Москва
1 2.65 X 3.70 2 2.55
перерыв

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о резервной форме «Спартака», которая выполнена в чёрно-красных цветах.

— Форма у «Спартака» красивая! Обожаю черную форму, — написал Генич в своем телеграм-канале.

Сегодня, 28 сентября, «Спартак» впервые в сезоне вышел на поле в черном комплекте. В эти минуты «красно-белые» встречаются на выезде с «Локомотивом».

Следить за всеми событиями матча десятого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Стоит сказать, что «железнодорожники» не могут выиграть у «красно-белых» с 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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