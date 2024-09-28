Генич оценил чёрную форму «Спартака»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о резервной форме «Спартака», которая выполнена в чёрно-красных цветах.

— Форма у «Спартака» красивая! Обожаю черную форму, — написал Генич в своем телеграм-канале.

Сегодня, 28 сентября, «Спартак» впервые в сезоне вышел на поле в черном комплекте. В эти минуты «красно-белые» встречаются на выезде с «Локомотивом».

Следить за всеми событиями матча десятого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Стоит сказать, что «железнодорожники» не могут выиграть у «красно-белых» с 2022 года.