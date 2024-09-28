Пономарёв: «Пьянич последние годы играл без напряга в ОАЭ - там «парк культуры», а в ЦСКА придётся попахать»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением о крупной победе «армейцев» над «Ахматом» (3:0).
- Неплохая игра в исполнении ЦСКА, - считает Пономарёв. - На уровне «Ахмата» «армейцы» смотрелись более-менее. Хотя первые 20 минут получились не слишком убедительными. Но потом включились, взялись за работу, многое началось получаться. Гости распались.
- «Ахмат» совсем не убедил?
- Давно я не видел такого слабого «Ахмата». Ничего нет! Ни обороны, ни атаки…
- Что понравилось в игре команды Николича?
- Неплохо сыграла линия полузащиты. Обляков провел добротный матч.
- А Кисляк?
- Вы знаете, неплохой мальчишка, с данными! И отдает пасы, и борется, Келлвен сегодня хорошо подключался.
- Что скажете про нападающих?
- Старались. Гуарирапа вполне мог забить гол, но не попал в створ.
- Не выпадает он из состава?
- Напротив. Вписывается! Видно, что находит взаимопонимание с партнерами. Думаю, он обретет свое положение в ЦСКА. Все нормально у него будет. Не растворился на поле, был активен.
- Лучший в составе «красно-синих»?
- Наверное, Файзуллаев. Имеет отношение к двум забитым мячам. Он и в прошлом туре задавал тон игре «армейцев». И сейчас прибавляет. Молодец. Думал, что во втором сезоне будет смотреться похуже.
- Почему?
- Вроде щупленький, небольшого росточка. Но дриблинг у него неплохой, поляну он видит! Видны перспективы. В обороне ЦСКА сыграл надежно, без всяких выкрутасов, фокусов. Акинфеев один раз выручил, взял хороший мяч. Так что в целом команда сегодня сыграла на четыре с плюсом.
- О чем думал Пьянич, наблюдая за игрой с трибуны?
- О том, на какой позиции будет играть, искал свое место на поле (смеется). На него возлагаются большие надежды. Он все-таки выступал и в «Ювентусе», и в «Барселоне». Но это было уже довольно давно. Думаю, Пьянич станет плеймейкером. Все зависит от того, как он будет двигаться с мячом.
- Есть сомнения?
- Ну… Он пару лет выступал в ОАЭ. Ну а чего там играть - там «парк культуры». Играл без напряга. А здесь надо будет пахать. Защитники у нас поплотнее играют, жестче. Ему еще предстоит вписаться в состав. Посмотрим, кого он вытеснит.
- А кто его главный конкурент?
- Да так сразу и не скажешь. Обляков и Файзуллаев - в порядке. Кисляк не теряется. Скорее всего, Пьянич будет действовать чуть из глубины. Время покажет, кто отправится в запас.
Александр Сычёв
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