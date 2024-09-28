Пономарёв: «Пьянич последние годы играл без напряга в ОАЭ - там «парк культуры», а в ЦСКА придётся попахать»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением о крупной победе «армейцев» над «Ахматом» (3:0).

- Неплохая игра в исполнении ЦСКА, - считает Пономарёв. - На уровне «Ахмата» «армейцы» смотрелись более-менее. Хотя первые 20 минут получились не слишком убедительными. Но потом включились, взялись за работу, многое началось получаться. Гости распались.

- «Ахмат» совсем не убедил?

- Давно я не видел такого слабого «Ахмата». Ничего нет! Ни обороны, ни атаки…

- Что понравилось в игре команды Николича?

- Неплохо сыграла линия полузащиты. Обляков провел добротный матч.

- А Кисляк?

- Вы знаете, неплохой мальчишка, с данными! И отдает пасы, и борется, Келлвен сегодня хорошо подключался.

- Что скажете про нападающих?

- Старались. Гуарирапа вполне мог забить гол, но не попал в створ.

- Не выпадает он из состава?

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- Напротив. Вписывается! Видно, что находит взаимопонимание с партнерами. Думаю, он обретет свое положение в ЦСКА. Все нормально у него будет. Не растворился на поле, был активен.

- Лучший в составе «красно-синих»?

- Наверное, Файзуллаев. Имеет отношение к двум забитым мячам. Он и в прошлом туре задавал тон игре «армейцев». И сейчас прибавляет. Молодец. Думал, что во втором сезоне будет смотреться похуже.

- Почему?

- Вроде щупленький, небольшого росточка. Но дриблинг у него неплохой, поляну он видит! Видны перспективы. В обороне ЦСКА сыграл надежно, без всяких выкрутасов, фокусов. Акинфеев один раз выручил, взял хороший мяч. Так что в целом команда сегодня сыграла на четыре с плюсом.

- О чем думал Пьянич, наблюдая за игрой с трибуны?

- О том, на какой позиции будет играть, искал свое место на поле (смеется). На него возлагаются большие надежды. Он все-таки выступал и в «Ювентусе», и в «Барселоне». Но это было уже довольно давно. Думаю, Пьянич станет плеймейкером. Все зависит от того, как он будет двигаться с мячом.

- Есть сомнения?

- Ну… Он пару лет выступал в ОАЭ. Ну а чего там играть - там «парк культуры». Играл без напряга. А здесь надо будет пахать. Защитники у нас поплотнее играют, жестче. Ему еще предстоит вписаться в состав. Посмотрим, кого он вытеснит.

- А кто его главный конкурент?

- Да так сразу и не скажешь. Обляков и Файзуллаев - в порядке. Кисляк не теряется. Скорее всего, Пьянич будет действовать чуть из глубины. Время покажет, кто отправится в запас.

Александр Сычёв