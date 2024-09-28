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Станкович: «Локомотив» - очень хорошая команда, которая находится в прекрасной форме»

28 Сентября 2024 • 16:29 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Спартак Москва
1 2.65 X 3.70 2 2.55
перерыв

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Глядя на состав «Спартака» хотим спросить, какая будет схема, как будут располагаться Угальде и Николсон?

- Мы хотим быть опасными в атаке, но при этом сохраняя хорошую организацию при игре без мяча, потому что сегодня нам будет противостоять очень хорошая команда, которая находится в прекрасной форме, молодая и бегущая. Будет замечательный матч.

- Наше предположение 4-4-2 верное?

- Это может быть и 4-4-2, в каких-то игровых фазах действительно так, в каких-то игровых фазах может быть и ромб в центре. В каких-то игровых фазах будет и 4-3-3. Все будет зависеть от того, как будет складываться игра.

- Сегодня Литвинов появляется в опорной зоне, а не Умяров. Объясните свой выбор.

- К сожалению, на прошедшей неделе у нас был ряд проблем, связанных с травмами, в том числе Наиля Умярова, который всю тренировочную неделю пропустил. Также у Маркиньоса были проблемы личного характера, которые всем известны. Также Медина. У него очень серьезная травма, он пропускал период. Соответственно мы сделали состав, сформировали его из футболистов, которые на 100% готовы.

- Вы бы предпочли сегодня играть с мячом или на контратаках?

- Конечно, с мячом, однозначно, разыгрывать и подходить к штрафной, как можно чаще бить по воротам. Мне тоже жаль, что Умяров не сможет принять участие, но так как он не тренировался фактически всю неделю, невозможно, есть определенный риск, который ожидает при такой интенсивной игре, поэтому сегодня вернется и будет еще сильнее.

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