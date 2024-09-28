Аршавин: Игра «Спартака» сильно зависит от Барко

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, действительно ли игра «Спартак» сильно зависит от аргентинского хавбека Эсекьеля Барко.

«На мой взгляд, да. «Спартак» проиграл «Оренбургу», а потом уже был Барко с «Химками», все изменилось. Он забил. С Махачкалой игра ему чуть не удалась, и у команды были проблемы с моментами», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что у «Спартака» большая зависимость от Барко, ведь он многое изменил в команде, в том числе помог раскрыться Угальде.

В текущем сезоне 25-летний Барко появился на поле в восьми матчах чемпионата России, забил четыре мяча и стал автором трех ассистов.