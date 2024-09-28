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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов — о победе ЦСКА: «Главное — была реализация, вот и результат»

28 Сентября 2024 • 16:23 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Ахмат

Известный тренер Вячеслав Чанов высказался о крупной победе ЦСКА над «Ахматом» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

Игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-синих».

«ЦСКА был сильнее, увереннее. Самое главное — была реализация моментов. Вот и результат», — заявил Чанов «Чемпионату».

По мнению эксперта, это очень важная победа для ЦСКА, которая придаст уверенности команде.

На данный момент ЦСКА находится на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 17 очков.

В следующем туре РПЛ подопечные Марко Николича встретятся в гостях с «Динамо».

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