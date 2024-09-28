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Галактионов: «Тикнизян на весь матч не готов»

28 Сентября 2024 • 16:21 Комментировать (1)
Локомотив Москва
2:1
Спартак Москва
1 2.65 X 3.70 2 2.55
перерыв

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Большая игра, московское дерби. Вы что ждете?

- Хороший матч, ожидается большое количество болельщиков, поэтому  для нас важно на своем поле показать хороший футбол, хорошее качество игры. Нужно побеждать и продолжать тот посыл, который мы говорим для нашей команды, - поступательно двигаться вперед.

- «Спартак» больше всех владеет мячом в нашем чемпионате в среднем за матч. Исходя из этой статистики, как вы будете строить сегодня свою игру?

- Это не самый главный показатель. Можно владеть территорией, но не владеть инициативой. Поэтому мы акцентируем внимание на определенных принципах игры своей команды, команды соперника. От этого будем отталкиваться, посмотрим, как получится это реализовать в игре.

- Сегодня снова Пиняев, а не Тикнизян слева. Объясните выбор, пожалуйста.

- Наир в последнем матче получил небольшое повреждение и практически всю неделю не тренировался. Только в четверг частично вышел, вчера размялся, сегодня вошел в заявку. Посмотрим, готов ли выйти на замену. Да, он готов, но понятно, что на весь матч нет.

- Алексей Батраков не собирается останавливаться. Как он себя чувствует от матча к матчу, каждый раз набирая очки и наше внимание?

- Чувствует он себя хорошо. Понятно, что сейчас большое внимание на молодого футболиста сваливается, но он адекватно всё воспринимает. Команда ему помогает, самое главное. Он в рамках командных действий раскрывается. Вот это самая главная, наверное, помощь.

- Мы ждем Деяна Станковича, но судя по всему, мы увидели, что сегодня «Спартак» играет по схеме 4-4-2, так как при Станковиче еще не играли Николсон и Угальде, два форварда. Ваша реакция.

- Посмотрим по расположению и разминке, как они будут располагаться. Большое количество изменений в стартовом составе. Но тем приятнее будет играть.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
28 Сентября 2024 в 16:36
Обычнона москвобад-медиа РФ принято перед игрой „ругать” те команды за которые болеют, и „расхваливать” те команды, которым желают поражения, в надежде их сглазить :)

Но в данном случае предпочтения Локомотиву, тк он выше по таблице. поэтому судьи будут тащить именно его.
Поскольку им не так важно, какой из клубов будет наверху, главное чтоб москвобадский
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