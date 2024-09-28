Матч совсем не задался: три игрока «Ахмата», из-за которых ЦСКА так легко победил

Ставим оценки футболистам Сергея Ташуева

Вроде воспрял духом «Ахмат» при Сергее Ташуеве. Добыли победу в Кубке России, стали действовать интереснее, но выезд к «армейцам» оставил совсем другое впечатление. Были игроки, которые явно не успевали. Из-за кого же случилось оглушительное поражение в Москве?

Кто слабо сыграл против ЦСКА? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Ташуева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ЦСКА – «АХМАТ»

МИЛОШ ШАТАРА – 4,0. Несложно догадаться, что вся троица представляет оборону «Ахмата». Сегодня она была максимально неповоротливой и «дубовой». Начнём с боснийца Шатары, который в центре обороны забыл, как бороться за мяч. Проиграл Милош семь эпизодов из восьми.

Даже Гуарирапа, у которого матч не получился, легко двигал Шатару. А Мусаев так вообще защитника не замечал – два опасных удара нанёс из-под него.

АРСЕН АДАМОВ – 3,0. Но самая жара творилась на флангах, где «Ахмат» был просто уничтожен. Активность Мусаева, смещения Файзуллаева, подключения Круговой – нигде не успевал Адамов. Ташуев даже слегка опоздал, заменив Арсена на 57-й минуте.

Из-под него пришло две голевые передачи. Ни Мойзес, ни Круговой не встречали сопротивления, обостряя с левого края.

ДАРКО ТОДОРОВИЧ – 2,0. А блестящий Аббосбек Файзуллаев «отвозил» Тодоровича так, что тот даже по своим воротам начал бить. Причём, сама суть автогола тут сильно ситуацию не меняет. Файзуллаев забил бы и сам, Дарко всё равно проиграл ему эпизод.

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Как эпизод с первым голом, так и со вторым. Более того, Тодорович ещё в голе Келлвена не уследил за бразильцем. Три (!) голевые ошибки.