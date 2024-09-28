ЦСКА пока без Пьянича, Грозный – без побед: «армейцы» разгромили «Ахмат» на своём поле

«Ахмат» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 28 сентября на стадионе «ВЭБ Арена».

Субботнюю программу десятого тура открыли «армейцы» и предпоследняя команда РПЛ, единственная без побед в этом сезоне. Именно в таком статусе в Москву пожаловал грозненский «Ахмат». Сергей Ташуев пытается выправить неудачный старт, но пока победы есть только в Кубке России. ЦСКА, кстати, тоже забуксовал в РПЛ, побед нет почти месяц – с 31-го августа. Но в матче против «Ахмата» завелись «армейцы».

В заявку не попал звёздный новичок (Миралем Пьянич), на четвёртой минуте уже дёрнул мышцу Рифат Жемалетдинов (и был заменён на Мусаева), но все эти факторы не помешали ЦСКА довольно быстро повести. Келлвен справа отбросил мяч на Файзуллаева, тот на замахе убрал Тодоровича и с помощью рикошета попал точно в «шестёрку». Шелия прыгнул, но выручить не сумел – 1:0.

Гол случился на 19-й минуте, до этого хороших атак у ЦСКА не было. Затем «армейцы» затихли до конца первого тайма, и опять же забили, только распрямившись в неплохой атаке. Обляков классным забросом разогнал Кругового, тот оставил мяч Мойзесу, а бразилец прострелил. Шелия пролетел мимо, Келввен опередил Тодоровича и замкнул – 2:0.

Далее ЦСКА уже стал моменты транжирить. Абсолютно свободный Мусаев ударом из центра штрафной площади Шелию не переиграл – голкипер отразил ногой. Затем Тамерлан плотным ударом метров с 25 проверил на прочность перекладину – выдержала. Натиск ЦСКА продолжался и всё-таки принёс свои плоды. Третий мяч побывал в воротах Шелии, а москвичи поймали дзен и успокоились на концовку.

Помог им в этом Дарко Тодорович. Именно он опередил Файзуллаева и замкнул прострел Кругового, грудью пробив по своим воротам – 3:0. Тут уже и замены пошли. У ЦСКА вышли Зделар, Гайич и Койта, у «Ахмата» появились Ловат, Ковачев, Уткин. Именно Даниил немного взбодрил атаку «Ахмата». Однажды выдал классный рейд через центр, завершил который плотным ударом в угол. Игорь Акинфеев парировал.

Не смог «Ахмат» ответить хотя бы голом престижа и был разгромлен в Москве. Неудачная серия Грозного продолжается.