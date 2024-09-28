Кузьмичёв предположил, какую первую крупную покупку совершит Батраков

Экс-директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о том, какая крупная покупка будет первой у хавбека «красно-зелёных» Алексея Батракова.

«Лёша еще не успел купить ни машину, ни квартиру, потому что у него абсолютно небольшие условия по контракту. Но предположу, что первой покупкой будет квартира, куда они смогут переехать всей семьей», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний Батраков принял участие в девяти матчах Российской премьер-лиги, в которых смог забить семь мячей и стал автором пяти результативных передач.