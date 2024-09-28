В субботу «Спартак» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Локомотива». Полузащитник Наиль Умяров начнёт игру в запасе, хотя он является твёрдым игроком основного состава «красно-белых».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», тренерский штаб решил поберечь Умярова из-за микроповреждения. Именно по этой причине 24-летний футболист не попал в стартовый состав.

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Спартаком» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult. Московское дерби на «РЖД Арене» стартует в 16:30 по московскому времени.