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Блинов: «Не вижу, чтобы Соболев выкладывался на двести процентов»

28 Сентября 2024 • 15:38 Комментировать (1)
Краснодар
...
Зенит
1 3.05 X 3.50 2 2.40
Через 3 ч. 32 мин.

Известный поклонник «Зенита» Алексей Блинов высказался об игре нападающего «сине-бело-голубых» Александра Соболева.

По словам Блинова, он ожидал, что Соболев сразу начнет рвать и метать на поле после истории со «Спартаком», но пока это не происходит.

— Семак и команда дают Соболеву все шансы, все зависит от него. Жду, когда он начнет «рвать». Пока не вижу, чтобы он выкладывался на двести процентов, — приводит слова Блинова «РБ Спорт».

После перехода в «Зенит» 27-летний Соболев провел три матча, в которых не смог забить ни одного гола. При этом футболист стал автором одной результативной передачи.  
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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
28 Сентября 2024 в 15:46
По мойму вообще бессмысленная покупка. Только чтоб показать лояльность Москвобаду, купив их игрока, а так выброшеные деньги на ветер
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