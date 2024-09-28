Блинов: «Не вижу, чтобы Соболев выкладывался на двести процентов»

Известный поклонник «Зенита» Алексей Блинов высказался об игре нападающего «сине-бело-голубых» Александра Соболева.

По словам Блинова, он ожидал, что Соболев сразу начнет рвать и метать на поле после истории со «Спартаком», но пока это не происходит.

— Семак и команда дают Соболеву все шансы, все зависит от него. Жду, когда он начнет «рвать». Пока не вижу, чтобы он выкладывался на двести процентов, — приводит слова Блинова «РБ Спорт».

После перехода в «Зенит» 27-летний Соболев провел три матча, в которых не смог забить ни одного гола. При этом футболист стал автором одной результативной передачи.