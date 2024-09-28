В «Спартаке» рассказали, почему Медина и Чернов пропустят дерби с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о состоянии защитника Никиты Чернова и вингера Хесуса Медины.

Оба футболиста не попали в заявку «Спартака» на предстоящее столичное дерби с «Локомотивом».

— Медина восстанавливается после травмы. Чернов также продолжает реабилитацию, — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Напомним, Медина получил травму в прошлом туре в игре с «Динамо» (2:2), а Чернов не появлялся на поле уже больше месяца.

Сегодня, 28 сентября, «Спартак» встретится на выезде с «Локомотивом» в рамках десятого тура чемпионата России. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.

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