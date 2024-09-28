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​Пономарёв: «Думал, Пьянич рвётся в бой, а он за вещами уехал»

28 Сентября 2024 • 15:22 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев удивлён последними новостями о Миралеме Пьяниче. Тот стал игроком ЦСКА, но явно не спешит рваться на поле - так, в этом, десятом туре российского чемпионата он точно не сыграет, так как улетел в Дубаи за своими вещами, сообщила пресс-служба ЦСКА. Пономарёва озадачили такие сведения.

- Меня эта новость удивила. Я думал, что Пьянич сразу вступит в бой, а он за вещами уехал. А потом еще за семьей поедет что ли? Елки-палки, ерунду какую-то придумали, - цитирует слова Пономарёва Betonmobile.ru.

В настоящий момент ЦСКА сражается с грозненским «Ахматом».


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич Владимир Пономарёв ещё теги
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