​Пономарёв: «Думал, Пьянич рвётся в бой, а он за вещами уехал»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев удивлён последними новостями о Миралеме Пьяниче. Тот стал игроком ЦСКА, но явно не спешит рваться на поле - так, в этом, десятом туре российского чемпионата он точно не сыграет, так как улетел в Дубаи за своими вещами, сообщила пресс-служба ЦСКА. Пономарёва озадачили такие сведения.

- Меня эта новость удивила. Я думал, что Пьянич сразу вступит в бой, а он за вещами уехал. А потом еще за семьей поедет что ли? Елки-палки, ерунду какую-то придумали, - цитирует слова Пономарёва Betonmobile.ru.

В настоящий момент ЦСКА сражается с грозненским «Ахматом».