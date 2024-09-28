«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на дерби

В одном из субботних матчей десятого тура Премьер-лиги пройдёт дерби – «Локомотив» против «Спартака».

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов решил включить в стартовый состав таких игроков: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

Рулевой «Спартака» Деян Станкович, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Максименко, Рябчук, Бабич, Абена, Зобнин, Литвинов, Денисов, Бонгонда, Барко, Николсон, Угальде.

Матч «Локомотив» - «Спартак» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.