Медина пропустит дерби с «Локомотивом», Жозе и Маркиньос — в заявке «Спартака»

Сегодня, 28 сентября, «Спартак» встретится в гостях с «Локомотивом» в рамках десятого тура чемпионата России.

Как стало известно Sport24, Хесус Медина не сможет помочь «Спартаку» из-за полученной травмы в прошлом матче с «Динамо» (2:2).

При этом форвард Виллиан Жозе и вингер Маркиньос вернулись в заявку. Напомним, 32-летний нападающий был травмирован, а Маркиньос пропустил дерби с «Динамо» из-за смерти отца.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» должна будет стартовать в 16:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на спортивном портале LiveResult.