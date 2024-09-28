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Корнеев оценил перспективы ЦСКА после трансфера Пьянича

28 Сентября 2024 • 15:07 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Ахмат
1 1.50 X 4.50 2 6.80
2-й тайм

Экс-футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о перспективах «армейцев» в сезоне после подписания Миралема Пьянича.

«Пополнение в лице Пьянича должно добавить в креативности и контроля мяча. Надеюсь, что он принесет большую пользу, но пока ЦСКА может бороться только за место в пятерке», — цитирует Корнеева Metaratings.

По мнению эксперта, Пьянич сможет усилить ЦСКА, но говорить о борьбе за чемпионство пока рано.

В эти минуты ЦСКА принимает у себя дома «Ахмат» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. После первого тайма команда Марко Николича ведет со счетом 2:0. Следить за ходом всех событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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