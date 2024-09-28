Корнеев оценил перспективы ЦСКА после трансфера Пьянича

Экс-футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о перспективах «армейцев» в сезоне после подписания Миралема Пьянича.

«Пополнение в лице Пьянича должно добавить в креативности и контроля мяча. Надеюсь, что он принесет большую пользу, но пока ЦСКА может бороться только за место в пятерке», — цитирует Корнеева Metaratings.

По мнению эксперта, Пьянич сможет усилить ЦСКА, но говорить о борьбе за чемпионство пока рано.

В эти минуты ЦСКА принимает у себя дома «Ахмат» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. После первого тайма команда Марко Николича ведет со счетом 2:0. Следить за ходом всех событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.