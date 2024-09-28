Файзуллаев открыл счёт в матче ЦСКА против «Ахмата»

В стартовом субботнем матче 10-го тура Премьер-лиги ЦСКА играет против «Ахмата». В середине первого тайма поединка «красно-синие» вышли вперёд.

Аббосбек Файзуллаев получил мяч перед штрафной, подработал под левую и пробил низом с 20 метров - снаряд после мини-рикошета попал точно в ближний угол - 1:0.

В онлайн-таблице ЦСКА набирает 17 очков и настигает на четвертой строчке столичное «Динамо». Соперник же на дне таблицы вместе с «Факелом». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.