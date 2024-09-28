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Экс-тренер «Спартака» Слишкович может возглавить «Пари НН» слухи

28 Сентября 2024 • 14:16 Комментировать
Акрон
...
Пари НН
05.10 14:00

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович может стать новым наставником «Пари НН».

Как стало известно Legalbet, на прошлой неделе боснийский тренер встречался со спортивным директором нижегородского коллектива. Уточняется, что на встрече стороны обсуждали условия возможного будущего контракта.

Напомним, последним местом работы Слишковича был «Спартак», который он покинул в конце прошлого сезона.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Под руководством Саши Илича нижегородцы смогли набрать десять очков за десять сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Владимир Слишкович

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