ЦСКА потерял полузащитника в игре с «Ахматом»

Субботнюю часть десятого тура Российской премьер-лиги открывает матч между ЦСКА и «Ахматом». Главному тренеру московской команды Марко Николичу пришлось делать замену уже в начале игры. Полузащитник Рифат Жемалетдинов получил травму и не смог продолжить игру. Судя по всему, речь идёт о мышечном повреждении.

На замену вместо Рифата Жемалетдинова вышел Тамерлан Мусаев. Перестановка в составе ЦСКА произошла уже на четвёртой минуте.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между ЦСКА и «Ахматом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.