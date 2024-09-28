Корнеев не понимает, почему «Локомотив» должен бесплатно отпускать Тикнизяна в «Севилью»

Известный тренер и функционер Игорь Корнеев высказался о возможном уходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Корнеев заявил, что Тикнизян отказался от перехода в «Зенит» и несколько других клубов, так как не верил, что будет там играть, а в итоге сел в запас и в «Локомотиве».

«Почему «Локо» должен отпускать игрока в бесплатную аренду в какую-то там «Севилью»? Пусть испанцы платят за трансфер и забирают футболиста», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Напомним, минувшим летом «Севилья» хотела бесплатно арендовать Тикнизяна без обязательного права выкупа с возможным последующим трансфером за пять миллионов евро в рассрочку.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 млн евро.