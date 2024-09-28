Ташуев: «Для меня пока ещё тяжело, потому что работаю третий матч»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Еще в понедельник у вас была очень эмоциональная игра против «Крыльев», преимуществом владели, но в итоге снова не победили. Как удалось восстановиться физически к сегодняшнему матчу и, в первую очередь, психологически:

- Для нас самая главная проблема была после матчей, это чтобы ребята пришли в себя, потому что все были расстроенными. Комиссия признала, что был пенальти. И второй гол, по моему разумению и видеоанализу, тоже спорный момент. Офсайда, возможно, не было, потому что офсайдная линия была, а мяча не было видно почему-то. Но не важно. Главное - что мы постарались ребят правильно настроить на игру с ЦСКА. Да, прошел матч с Самарой, да, было определенное качество, но не было удачи. На матч с ЦСКА мы настраиваемся так же в плане профессии - анализ игры, моделирование, изучение соперника, большая работа аналитическая в основном. На поле мы сделаем тоже, чтобы правильно противостоять сильной команде.

- Вообще эта серия без побед, насколько он психологически на команду может давить? Как от этого давления избавиться?

- Много работы в этом плане, в плане ментальности. Вы видели матч с Самарой. Он тоже показал, что футболисты готовы выигрывать. Много атакуют, много создают, поэтому работа идет большая и кропотливая. Для меня пока еще тяжело, потому что работаю третий матч. Много было без побед, я просто не смотрю в таблицу, а иду от матча к матчу. Поэтому сегодня задача одна - к каждому матчу подготовиться качественно и боевито для того, чтобы брать очки

- Сегодня мы увидим другого нападающего ЦСКА, не такого, как в прошлом туре. Не Мусаева, а Гуарирапу. Как-то на вас повлияло? Будете что-то новое делать для своей команды, какие-то планы изменять?

- Мы получили протокол. Перед выходом на поле я ребят направлю в этом плане. Понимание есть, почему так. Возможно, ЦСКА принял такое решение. Мы будем это учитывать.

- Лечи Садулаев не выходил против Самары, а сегодня в стартовом составе. Насколько он готов, какое у него физическое состояние?

- Игра покажет. Он в целом тренировался индивидуально после повреждения небольшого, был в общей группе вчера. Но он пропустил. Надеемся, что он выполнит объем работы, нужный для его функций.