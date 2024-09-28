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Николич надеется, что Пьянич начнёт приносить пользу в следующем году

28 Сентября 2024 • 13:56 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Ахмат
1 1.50 X 4.50 2 6.80
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- В двух последних матчах у ЦСКА всего одно очко при классной  и хорошей игре и преимуществе большую часть матча. В связи с этим, какое психологическое настроение сейчас у команды, удалось ли перестроиться после тех двух игр?

- Мне кажется, да, между этими двумя матчами был «Краснодар», которого на Кубок обыграли. Если так смотреть на эту ситуацию, сегодня надо обыграть соперника. Позиция «Ахмата» в турнирной таблице не соответствует его уровню. Мы играли с ним последний матч перед началом чемпионата и в Кубке. Это очень сложный соперник. Ожидаю тяжелую работу. Сегодня перед нами не стоит легкая задача, нужно набрать три очка и двигаться дальше. Надо просто найти баланс между качеством игры и результатом. Я согласен, что у нас он улучшается с каждой игрой. Сейчас он у нас нормальный и на высоком уровне. Но нужно брать очки.

- Миралем Пьянич уже здесь на стадионе. Когда его ждать в заявке команды и на поле?

- Это надо смотреть, он будет завтра в первый раз тренироваться с командой. Мне кажется, что потихоньку после следующего перерыва. Сейчас специально это делать… Реально всё после зимних сборов, а все, что будет перед этим, будет чистым бонусом для нас и него.

- У вас есть уже понимаение, где вы его будете использовать? Болельщики переживают, потому что есть Обляков, который в отличной форме. При нынешней системе ЦСКА он будет встроен в команду или все-таки будет зимой какая-то смена системы?

- Схема не самое важное. Мы говорили об этом 100 раз. Конечно, надо играть по-разному. У нас с приходом Сауля Гуарирапы и Миралема Пьянича чуть-чуть появились возможности перестраивать команду. Это важно для тренера, не надо переживать. Надо больше переживать, когда возможностей нету, чем когда возможности есть. Когда возможности есть, тогда слава богу. Надо пользоваться этими возможностями.

- Сегодня в стартовом составе изменение по сравнению с прошлым матчем. В старте Сауль Гуарирапа. В запасе Мусаев. Почему так.

- У нас постоянно, можно сказать, ротация. Мы просто берем в игру футболиста, который нам более нужен, который более свежий и так дальше. Сейчас Сауль начнет игру, а на Мусаева рассчитываем как на игрока основы.

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