В ЦСКА отреагировали на информацию об интересе к Йоветичу

В прессе появилась информация о том, что ЦСКА проявлял интерес к нападающему Стевану Йоветичу, поигравшему по ходу карьеры за такие статусные команды, как «Манчестер Сити» и «Интер». Сообщалось, что между Йоветичем и Миралемом Пьяничем «армейцы» выбрали боснийца. Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций.

«ЦСКА не интересовался Йоветичем. Более того, все последние слухи с формулировкой «ради Пьянича ЦСКА отказался от» не выдерживают никакой критики. Мы вели переговоры только с Миралемом», - написал Брейдо в телеграм-канале.

Представитель ЦСКА отметил, что если бы подписать Пьянича не получилось, то трансферная кампания клуба завершилась бы.

В субботу ЦСКА сыграет против «Ахмата» на своём поле. Не пропустите текстовую трансляцию.