Ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главном матче 10-го тура, в котором «Краснодар» примет «Зенит».

- Для вас «Зенит» - фаворит матча с «Краснодаром»?

- Нет. «Краснодар» в последних турах показывает мощную игру. Поэтому для меня именно он фаворит.

- Какие козыри есть у «быков»?

- Это очень организованная команда. У нее есть два ярких лидера – Кордоба и Сперцян, и задача «Зенита» - нейтрализовать эту связку. Если это получится, то шансы на победу возрастут. В «Краснодаре» выступают легионеры очень высокого уровня. Шесть побед подряд - это не просто так. Для команды Мусаева это будет репетиция чемпионства. Победа над питерцами открывает к этому дорогу.

- Какая будет игра?

- «Зениту» надо выдержать мощный натиск первых минут, постараться в первом тайме выровнять игру. У питерцев тоже есть козыри – это атака. Есть стержень: Барриос – Клаудиньо – Вендел. Есть три нападающих, но я уверен, что Семак не будет использовать сразу тех форвардов: Лусиано, Соболева и Кассьерру.

- Почему?

- Потому что это будет в ущерб обороне. Хотя Лусиано очень хорошо играет справа, на позиции Глушенкова, которого мы ждем. Он хорошо отрабатывает в защите. Чего не скажешь про Соболева и Кассьерру. Хотя при стандартах у ворот питерцев эти два игрока незаменимы. Думаю, будет насыщенная середина поля. Возможно, чтобы нейтрализовать Кордобу, появится Алип. Проблема «Зенита» - это россияне. На поле их должно быть три. А получается, что есть Караваев, Латышонок, а кто третий? Надо его искать. Я склоняюсь, что Семак выпустит Алипа. Могут сыграть в три центральных, укрепить оборону: Эракович – Алип – Нино. На флангах будут Сантос и Караваев. Тогда чуть развяжутся руки у Вендела и Клаудиньо. В общем, меня беспокоит оборонительная линия, и какой вариант будет в атаке.

- Вы сказали, что Семак вряд ли будет использовать три высоких форварда впереди. В запас сядет Соболев?

- Саша провел две игры. Первый матч, по моему мнению, «Зенит» сыграл вдесятером. Во втором Соболев сам признался, что был, как отрезанный. Ему нужно почувствовать игру, что хотят партнеры. Вот пришел Лусиано и нашел Кассьерру. Глушенков появился – почувствовал Вендела. Появились взаимосвязи. В футболе важно почувствовать партнеров. А Саша пока не попадает в зенитовскую игру. Поэтому, думаю, он присядет, но может выйти как россиянин из-за лимита.

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- «Краснодар» и «Зенит» - единственные клубы, которые еще не проигрывали в РПЛ. Это самые сильные наши команды в этом сезоне?

- С уважением отношусь ко всем. Все московские команды ставят задачу – быть чемпионами. И это правильно. «Локомотив» здорово выступает. Есть ЦСКА, который сейчас покупает игроков и готов бороться за золотые медали. Все давно ждут, что «Спартак» вклиниться в эту гонку, и он будет стараться это делать. «Динамо» тоже недалеко. Сейчас хорош «Краснодар». У «Зенита» матчи были неплохие, но разноплановые. Один тайм такой, другой – отличается. Не было чемпионской игры. Команда играет с накатом, аккуратно, но не ярко. А «Краснодар» идет мощно. Сумеет ли его остановить «Зенит» - вопрос.

- Но «Краснодар» считается удобным соперником для «Зенита» - последний раз южане побеждали в апреле 2018 года.

- Есть удобные и неудобные соперники. Но в прошлом году «быки» сделали «Зенит» чемпионом, обыграв «Динамо» на своем поле. Каждая встреча – отдельная история. Да есть статистика, но результат на табло. Галицкий поставил своей команде серьезную задачу, тренерский штаб доказывает свою состоятельность. Сегодня для южан будет генеральная репетиция.

Елена Григорьевская