Тарханов оценил расклад сил в дерби «Локомотив» - «Спартак»

«Мне кажется, что «Спартак» посильнее «Локомотива». В стане «железнодорожников» много молодых, из-за чего будет нестабильность. Молодые ребята в психологическом плане могут перегореть. В этой игре на первое место выйдет опыт», - передает слова специалиста «Чемпионат».