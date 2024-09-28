Тарханов оценил расклад сил в дерби «Локомотив» - «Спартак»

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказал мнение о дерби «Локомотива» и «Спартака» в десятом туре чемпионата России.
«Мне кажется, что «Спартак» посильнее «Локомотива». В стане «железнодорожников» много молодых, из-за чего будет нестабильность. Молодые ребята в психологическом плане могут перегореть. В этой игре на первое место выйдет опыт», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Дерби «Локомотива» и «Спартака» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Перед этой игрой хозяева занимают третье место, а гости – пятое.
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