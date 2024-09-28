Корнеев: «Соболев не станет топ-бомбардиром в этом сезоне»

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев поделился мыслями о трансфере форварда Александра Соболева из московского «Спартака».
«С мотивацией у Соболева проблем не будет, ему есть что доказывать клубу и болельщикам. Я пока не вижу его делающим разницу. В этом сезоне Александр не станет топ-бомбардиром», - передает слова Корнеева Metaratings.ru.
27-летний центрфорвард перешел в «Зенит» в конце августа. Александр подписал с петербургским клубом трехлетнее соглашение с возможностью пролонгации. В составе «сине-бело-голубых» Соболев сыграл три поединка и отметился одной голевой передачей.
Бан пользователя