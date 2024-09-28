Гуарирапа - в атаке ЦСКА на матч с «Ахматом»

В рамках десятого тура Российской премьер-лиги состоится поединок между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». Тренерские штабы огласили стартовые составы команд на предстоящую встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Гуарирапа.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Камило, Диале, Кардосо, Самородов.

Поединок ЦСКА – «Ахмат» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Хозяева занимают шестое место, а гости – последнее.