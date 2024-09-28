Соломатин отреагировал на трансфер Пьянича в ЦСКА

Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин высказался о переходе полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Как бывший футболист ПФК ЦСКА, ничего не имею против прихода Миралема Пьянича в нашу команду. Удачи ему, пусть поможет ЦСКА, и мы с парнями только порадуемся», - приводит слова Соломатина «Спорт-Экспресс».

Пьянич перешел в московский клуб на этой неделе. 34-летний боснийский футболист подписал однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на сезон. До перехода в ЦСКА Миралем отметился выступлениями за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус», «Рому» и другие клубы.