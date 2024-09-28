Корнеев: «У «Локомотива» нет состава для чемпионства»

Бывший спортдир «Зенита» Игорь Корнеев оценил перспективы московского «Локомотива» в борьбе за чемпионский титул РПЛ.
«Локомотив» потерял много креативных игроков, но появился Батраков, очень хорошо вписался в команду Воробьёв. На поле «Локомотив» хорошо организован, но у них нет состава для чемпионства», - приводятся слова Корнеева на страницах Metaratings.ru.
После девяти туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Михаила Галактионова на домашнем стадионе примут столичный «Спартак».
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