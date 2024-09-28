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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пьянич — полный провал ЦСКА: клуб, который точечно относился к транферам, подписал «кота в мешке»

28 Сентября 2024 • 13:00 Комментировать

26 сентября пресс-служба ЦСКА объявила о заключении контракта с бывшим полузащитником «Барселоны» и «Ювентуса» Миралемом Пьяничем. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему этот трансфер может стать провальным для ЦСКА.

Условия сделки

34-летний босниец всё лето был в статусе свободного агента и в самый последний день периода дозаявок в России подписал однолетний контракт с московским ЦСКА с возможностью продления ещё на один сезон. Согласно информации различных источников, Пьянич будет зарабатывать в ЦСКА один миллион евро в год без учёта бонусных выплат. Это не самые большие деньги для российских грандов, но для ЦСКА всё же ощутимая сумма, так как «красно-синие» никогда не любили сорить деньгами.

Отказ играть со сборной России

В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА совместным решением отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В ноябре того же года Российский футбольный союз договорился о проведении товарищеского матча против сборной Боснии и Герцеговины, однако встреча не состоялась. Боснийские футболисты выступили против игры с Россией. Публично о своём отказе заявили Миралем Пьянич и Эдин Джеко, которые на тот момент были главными звёздами команды. За ними потянулись и остальные игроки, которые не захотели играть с Россией.

Причина приезда боснийца в Россию всем понятна – деньги. Скорее всего, у хавбека больше не было вариантов продолжения карьеры или же эти варианты его не устроили в плане финансов. Однако после таких слов приглашение Пьянича выглядит очень странно. Таких футболистов не должно быть в РПЛ.

Форма Пьянича

Как можно подписывать 34-летнего игрока, который закончил с футболом ещё два года назад, отправившись в ОАЭ? За последние несколько лет Пьянич дважды переболел коронавирусом и пневмонией. У игрока были травмы лодыжки, плеча и много мышечных повреждений. Сколько времени ему потребуется на набор формы – большой вопрос.

Почему трансфер Пьянича обречён на провал

Здесь всё очевидно. Можно вспомнить тех, кто приезжал в Россию доигрывать, а таких примеров более чем достаточно. Чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле приезжал в «Спартак» в качестве большой звезды, но за год вышел на поле всего 18 раз, а после завершил карьеру в 29 лет. В том же «Спартаке» мы можем вспомнить Лукаса Барриоса. Не так давно в «Зенит» из «Ювентуса» приезжал Клаудио Маркизио, который провёл за команду 15 матчей и повесил бутсы на гвоздь. А как же Адиль Рами в «Сочи»? Чемпион мира – 2018 приехал в Россию в феврале 2020 года, но так ни разу и не сыграл.

Всё это говорит о том, что никто не едет в Россию, чтобы играть в футбол и реанимировать карьеру, все едут за последним хорошим контрактом и только тогда, когда уже совсем не остаётся вариантов.

Дмитрий Миляев


Пьянич — это провал или приобретение?
Он топ-футболист, вот увидите! Приехал завершать карьеру, ничего хорошего не будет
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